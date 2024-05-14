民眾組隊攜手公部門提升數位服務 總獎助金最多61萬

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（中央社記者蘇思云台北14日電）數位部今天表示，「113年公民科技試驗場域」團隊招募開跑，預計將由台東縣與桃園市政府出題，公民團隊參與解題方式，共同開發數位服務或工具，提升公部門服務，總獎助金每隊最高可獲新台幣61萬元。

數位部今天發布新聞稿，去年首度辦理公民科技試驗場域示範案，成功媒合台中市政府、台南市政府與公民科技社群團隊，攜手打造「公托申請數位流程優化」及「家戶訪視現場數位工具」。

數位部指出，今年延續辦理「公民科技試驗場域開發案」，將由地方縣市政府出題，公民參與來解題，促進公私協力並提升數位服務，獲選團隊將媒合與台東縣或桃園市政府合作，共同開發數位服務或工具。

今年為培育新世代數位公民與人才，數位部說明，特別採用老手帶隊制度，更提高獎助金，總獎助金每隊最高可獲得61萬元。民眾可組隊參與，透過數位科技的力量，提升政府部門數位服務品質。

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數位部指出，為鼓勵青年投入公共事務和強化數位技能，今年「公民科技試驗場域」首度導入「帶隊制度」，由具有資訊、設計專業或公民科技經驗的專家學者作為「帶隊夥伴」，帶領高中職或大專院校「實習生」和縣市政府合作，執行專案。專案開發成果將依規範上架至數位部公共程式平台，以利跨機關利用和全民交流。

數位部指出，活動申請期限到5月28日中午12時止，徵選結果預計在6月上旬公告。（編輯：翟思嘉）1130514