生成式AI助攻 Appier首季毛利率創同期新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北14日電）AI行銷科技公司沛星互動科技（Appier）今天公布首季營收，Appier表示，因產品導入生成式AI技術，進一步提高預測準確性，帶動首季毛利率達51.7%，創下歷年同期新高。

Appier今天舉行第1季財報媒體說明會，首季營收達74億日圓（約新台幣15.3億元），年增率33%，超越先前財務預測的31%，營業利益達6500萬日圓（約新台幣1344萬元），營業利益率0.9%，此外，Appier也創下歷來首季初次淨利轉正表現，淨利達5700萬日圓（約新台幣1178萬元），持續看好今年業務動能。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示，首季毛利率創新高，主要與去年開始把生成式AI技術導入產品有關，目前在3面向應用上，像是增強廣告成效、優化關鍵字搜尋、生成式AI驅動的自動網站開發都有不錯的表現。

游直翰表示，增強廣告成效部分，透過生成式AI提高廣告平台效率，自動化生成個人化行銷訊息與廣告創意，提高客戶的投資報酬率；此外也優化關鍵字搜尋，生成式AI可以想到過去真人未必會想到的關鍵字，有效擴大客戶群，再來藉由生成式AI自動網站開發服務，縮短所需時間。

觀察Appier今年首季營收分布地區，最大宗仍來自東北亞地區（65%），其次為美國跟歐洲、中東及非洲（EMEA）地區（17%），再來為大中華區（15%）與東南亞地區（3%）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

游直翰指出，第1季在美國和EMEA、東北亞的營收年增幅分別為67%和31%，美國原本就有很多遊戲類客戶，第1季再新增電商、教育類客戶，帶動多元營收，韓國也從原本電商產業，進一步跨到遊戲類別等新興客戶。隨著後續數位內容旺季到來以及加快獲取新客，預期第2季業務成長可期。

根據內部數據，Appier首季客戶增加60家、達到1685家客戶。游直翰表示，由於策略上專注於大型企業，相比之下，小型客戶流失率較高，整體來看，首季新客戶主要來自數位內容產業，約占整體新客總數的38%。（編輯：張均懋）1130514