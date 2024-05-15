純網銀首家 LINE Bank宣布開辦外匯業務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北15日電）瞄準理財商機，純網銀LINE Bank今天宣布開辦外匯業務，提供美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得外匯指定銀行營業執照，並正式對外開辦服務的純網銀。

台灣3家純網銀持續積極拓展業務，LINE Bank在今年1月取得外匯執照後，今天發布新聞稿宣布外匯業務上線，未來可提供180萬用戶財富管理與資產配置等理財服務。

LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank透過調查，了解新世代用戶對於新台幣與外幣的理財需求，未來除了推出各種外幣及財富管理產品之外，也將持續深化與快金融平台夥伴的產品合作，希望提供更廣泛且深入的財富管理服務。

LINE Bank指出，即日起將陸續開辦各種外幣存款匯款及財富管理產品與服務，用戶可透過LINE Bank所提供的手機行動銀行與快金融平台，包括從LINE Bank App或從LINE App錢包，依個人理財及資產配置所需，取得台、外幣計價存款、基金、境內外有價證券及合作券商所提供的國內外股票、ETF及各類國內外有價證券產品與服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

LINE Bank首波外匯服務推出結匯、外幣美元活存、跨境匯出及外幣收款等業務，除了優化結匯及外幣匯款與收款的流程，期間也推出高利存款專案等。

外匯業務屬於銀行基本產品線之一，其他純網銀同業也積極爭取外匯執照。將來銀行先前透露，積極規劃外匯業務，加上先前已經推出基金銷售業務，預期未來開辦外匯業務後，也可以另外提供外幣計價的基金商品等。（編輯：楊蘭軒）1130515