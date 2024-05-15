長榮鋼樂觀看鋼構後市 估第3季迎吊裝量高峰

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（中央社記者賴言曦台北15日電）長榮鋼今天召開線上法人說明會，總經理劉邦恩表示，若後續地緣政治、全球經濟沒有重大變動，對近2年的鋼構市況看法樂觀，今年吊裝高峰期預計落在第3季，全年出貨量可望較去年成長。

長榮鋼截至今年3月止，在手訂單25萬7346噸，廠房占33%、大樓63%、橋梁4%；其中19萬3321噸為新接訂單，39%為廠房需求、大樓55%、橋梁6%。

劉邦恩指出，今年市況雖然還是會受到營造業缺工、經濟通膨等因素影響，但由於政府未再進一步祭出打炒房措施，預期房市推案量會回歸需求面，且近期地震因素牽動危老、都更議題，正向看待相關題材對鋼構需求帶來的支撐。

劉邦恩認為，若後續地緣政治、全球經濟沒有重大變動，應可樂觀看待近2年的鋼構市場，預期今年吊裝量高峰期會落在第3季。

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另外，去年部分工程出貨量因客戶營造進度落後，使部分訂單遞延至今年，今年鋼構出貨可望優於去年，不過實際情況還是要看客戶工地進度而定，且因今年市場案量較多，需要觀察材料與發包成本上揚的狀況。

綠能布局方面，劉邦恩指出，今年2月已完成1999.56kW太陽能光電系統掛表作業，預計年發電量約242萬度，另下半年規劃新營廠新設約547kW太陽能光電系統，未來也會持續評估農業、事業廢棄物的廢轉能或再利用等循環經濟投資案。（編輯：張均懋、楊蘭軒）1130515