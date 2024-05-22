台積電股價攀升至850元 市值重登22兆元

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（中央社記者張建中新竹22日電）台積電股價持續攀升，今天盤中達850元，上漲9元，市值重登新台幣22兆元關卡之上。

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）即將公布財報及展望，華碩、宏碁、仁寶等AI概念股在市場資金湧入卡位，股價齊揚，其中，華碩股價重登500元關卡之上。

台積電為輝達AI晶片代工廠，同樣是市場資金追逐目標，盤中攻上850元，上漲9元，市值增加2334億元，達22.04兆元，貢獻大盤約73點。

據統計，外資、投信及自營商三大法人5月來對台積電買多賣少，共計買超台積電逾9萬張。不過，台積電零股股東人數降至72萬7299人，較4月26日的75萬9102人，減少3萬1803人。（編輯：楊蘭軒）1130522