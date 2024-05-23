公平會：Uber Eats、foodpanda結合後恐成獨占市場

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）Uber Eats擬併購foodpanda台灣外送事業，社會高度矚目。公平會主委李鎂今天坦言，結合後可能變成獨占市場，公平會會審慎評估。

Uber Eats於14日宣布重磅消息，將併購foodpanda台灣外送事業，不過交易仍須經公平會等主管機關審核。公平會指出，14日已接獲UberEats母公司提出擬與foodpanda結合的申報案件，現正審查結合申報資料是否齊備，待申報事業提出完整申報資料後，就受理申報並開始進行審查。

李鎂今天於立法院經濟委員會表示，根據公平會109年的調查情況，2大外送平台結合可能導致市占逾8成，現在會依最新情況，重新調查市占率變化。

李鎂接著表示，目前還沒有確切數據，但Uber Eats、foodpanda兩家市占率合計後相當高，應該會達到獨占標準，「結合後如果變成獨占市場，我們一定會很審慎處理」。

民進黨立委蔡易餘追問獨占定義，市占率超過多少會構成獨占，李鎂回答，各產業會有不同情況，一般而言，超過50%就可能達成獨占，關鍵是業者處於沒有競爭的狀態。

根據公平會說法，獨占事業的形成有其法律或經濟因素，對整體經濟及消費利益的影響並非全部是負面影響，因此公平交易法對「獨占的市場結構」採中立態度，不禁止獨占事業存在，而是禁止獨占事業有濫用市場地位，妨礙公平競爭等行為，因此事業「獨占」並不當然違反公平交易法。

公平會副主委陳志民會後補充，獨占不是原罪，但不能濫用市場力，公平會雖然無法預測事業結合後的行為，但審議時會特別關注。（編輯：楊蘭軒）1130523