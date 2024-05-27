迎接AI大電力時代 森崴能源建置綠能運算中心

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（中央社記者潘智義台北27日電）迎接AI世代及大電力時代，正崴集團帶領旗下森崴能源打造台灣成為人工智慧（AI）革命基地，將建置台灣最大的AI綠能運算中心。

森崴能源發布新聞稿指出，第1期預定在今年第4季完成H100 128台AI伺服器、1024張顯卡，2025年再投入建置B100、B200的AI運算基地，預計總建置1萬張以上GPU顯卡，協助台灣產、學運算升級，全面強化提升台灣運算全球競爭力。

同時，為提供企業全方位的運算服務，正崴集團攜手森崴能源，將與日本優必達（Ubitus）合資成立「優崴超級運算股份有限公司」（優崴超算），負責算力服務以及AI應用。

優崴超算公司董事長由森崴能源總經理胡惠森兼任，並禮聘曾任職英特爾亞太嵌入式產品事業群暨微型移動通訊事業群執行總監、迪吉多半導體大中國區總經理的陳武宏擔任總經理。正崴執行董事、第2代郭守富也將加入此一團隊。

優崴董事長胡惠森表示，隨著輝達新一代Blackwell架構AI晶片B200發表，預估未來10年AI算力將再提高100萬倍，龐大的運算能力將使高端晶片需求上升，不論是AI運算、晶片製造都需要大量的電力供應，「算力即國力」、「電力更是國力」的AI浪潮下，森崴能源將扮演更重要的角色。（編輯：張均懋）1130527