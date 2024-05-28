嚴陳莉蓮：n7電動車將開放第2波接單 今年可銷萬輛

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（中央社記者鍾榮峰台北28日）裕隆董事長嚴陳莉蓮今天表示，規劃自主品牌納智捷（LUXGEN）n7電動車在6月啟動新一波會員招募，開放大眾接單，今年n7可望達成年銷量破萬輛的目標。

裕隆今天上午舉行股東會，8時30分現場已有股東陸續到場，不少媒體也在等候，由於天雨交通壅塞，嚴陳莉蓮延遲抵達會場，股東會約在9時20分開始。

嚴陳莉蓮表示，2023年台灣車市恢復正常供應，裕隆汽車獲利也回到COVID-19疫情前水準，每股稅後純益新台幣4.63元，2023年也是裕隆成立70周年，在電動車時代，裕隆秉持成為台灣「綠色移動創新」的目標，自主品牌納智捷（LUXGEN）推出n7電動車預購，短期內就累積1萬張以上訂單。

嚴陳莉蓮指出，今年3月底n7已開始交車，4月取得台灣電動車銷售冠軍，裕隆規劃6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，可望達成年銷量破萬輛的目標。

談及2023年開幕的裕隆城，嚴陳莉蓮表示，裕隆城是新北市最大的複合式商場，開幕期間創下單日7萬多人次的紀錄，已成為新店一日生活圈的核心，將為裕隆創造更多獲利。

裕隆在致股東營業報告中指出，持續推動數位化及導入人工智慧（AI）技術，達成智慧製造。

裕隆今年持續擴大再生能源和儲能事業，裕隆指出，已在苗栗三義廠區累積完成太陽能發電15.4MW容量裝置，2023年總發電量1716萬度，等於全廠區用電量的137%，預期今年將再增加10%容量裝置，擴大至17.0MW的建置目標。

在儲能事業，裕隆在2023年共生產940MW的儲能櫃實績，裕隆表示，今年目標產量將增加至1220MW，並配合減碳政策每年低減二氧化碳CO2排放4.2%目標。

裕隆日前表示，n7維持每月1200輛至1500輛交車速度，預期第3季底完成交車作業，規劃最快第2季啟動第2波預購作業。（編輯：郭無患）1130528