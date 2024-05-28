貿協推中小企業數據貿易平台 AI助攻精準分析市場

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（中央社記者劉千綾台北28日電）因應AI趨勢，外貿協會董事長黃志芳表示，將推出3項服務，包括中小企業數據貿易平台年底上線，台灣經貿網也會導入AI優化電商服務功能，協助企業精準分析市場和客戶；貿協7月將開設AI CEO工作坊，減輕企業對AI應用的焦慮。

貿協今天舉辦「台北國際電腦展（COMPUTEX）展前大解密」，介紹今年展覽主題亮點、AI（人工智慧）趨勢以及台灣供應鏈生態系發展，黃志芳也在會中宣布，貿協即將推出3項與AI有關的服務。

首先，貿協今年底將推出中小企業數據貿易平台。黃志芳說明，未來企業在網站上輸入統一編號之後，平台就能產出客製化的產品市場分析，成為中小企業「專屬的戰情室」，協助企業精準市場布局和行銷。

貿協表示，此平台結合大數據、AI和機器學習模型，以及貿協獨有的數據，未來會使用貿協內部全球買主資料來訓練AI模型，協助準確媒合中小企業與對其產品有興趣的買主。

第2，台灣經貿網也投入AI應用，透過AI演算全球買主模型、AI智慧推薦、智慧商機配對、AI銷售員生成文案和產品影片、智慧直播和AI生成圖文導流買主，配合台灣經貿網自2002年來累積的國際買主數據，進一步優化台灣經貿網的電商服務功能。

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第3，貿協7月將開設AI CEO工作坊。黃志芳表示，工作坊協助企業提升競爭力，提供AI相關知識，並了解如何透過AI協助提升人力、數據分析技能，也會提供專屬導師「手把手」協助企業導入AI，減輕更多中小企業對於AI應用的焦慮。

課程規劃方面，貿協說明，內容涵蓋以地緣導引市場動態剖析、AI經營策略、AI人才培育、AI技術應用及企業AI治理等5大面向。其中AI技術應用則有2大主題，包括企業如何構建AI基礎設施以實現機器學習的初步應用，以及生成式AI的即時應用。（編輯：張均懋）1130528