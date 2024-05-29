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輝達股價飆漲創新高 市值2.8兆美元直逼蘋果

2024/5/29 09:20（5/29 11:18 更新）
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圖為輝達位於台灣台北的總部外觀。（路透社）
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（中央社舊金山28日綜合外電報導）美國晶片大廠輝達公司（NVIDIA）今天股價飆漲約6%創新高，在華爾街大風吹中，與蘋果公司（Apple）市值差距僅約1000億美元。

路透社報導，輝達在每股價格漲到1128美元後，市值達到2.8兆美元；蘋果市值2.9兆美元，為華爾街市值第2高公司，僅次於微軟（Microsoft）。

輝達股價一度飆升8%至1149.39美元，創盤中歷史新高。蘋果股價午盤下跌0.2%。

輝達自上週預測第2季營收高於華爾街預期並宣布股票分割以來，股價已飆升近13%。投資者興奮不已，持續押注於這個人工智慧（AI）寵兒。

輝達是AI熱潮最大受益者之一，上週財報顯示資料中心部門營收成長5倍，受惠於市場對輝達高效能晶片的高需求。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130529

#股價
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