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聯發科推出天璣7300平台 台積電4奈米打造

2024/5/30 11:42
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（中央社記者張建中新竹30日電）聯發科今天發表天璣7300平台，包含天璣7300及天璣7300X，皆採用台積電4奈米製程。其中，天璣7300X支持雙螢幕顯示，適用於摺疊式的終端裝置。

聯發科表示，天璣7300系列的8核中央處理器（CPU）包含4個主頻為2.5GHz的Cortex-A78核心，以及4個Cortex-A55核心，與天璣7050相較，採用4奈米製程的Cortex-A78核心在相同性能下，功耗可節省達25%。

聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯說，天璣7300整合聯發科新一代AI人工智慧增強和網路連線技術，提供使用者更佳的影音串流和遊戲體驗。天璣7300X支持雙螢幕顯示，幫助裝置製造商打造外形特別設計的產品。

天璣7300整合AI處理器APU 655，性能是天璣7050的2倍。聯發科表示，APU 655強化AI任務的處理效率並支持新的混合精度資料類型，更高效利用記憶體頻寬，並降低大型AI模型對記憶體占用的需求。（編輯：楊凱翔）1130530

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