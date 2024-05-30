電子族群疲弱 台股終場挫298點跌破10日線

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（中央社記者賴言曦台北30日電）台股今天持續拉回修正，盤中雖一度站回21500點，但尾盤賣壓加重，加權指數終場下跌298.02點或1.38%，收在21364.48點，摜破10日線約21518點，成交值新台幣4176.14億元。

權值股台積電、鴻海同步熄火，台積電終場下跌19元，收在838元，跌幅2.22%；鴻海以176.5元作收，下跌4元，跌幅2.22%。

AI（人工智慧）指標股持續拉回，盤中緯創雖一度翻紅，但仍不敵賣壓，廣達、技嘉、奇鋐、雙鴻終場股價盡墨，高價股緯穎則力抗賣壓，終場收漲0.19%。

另外，海運業即將迎來第3季傳統旺季，業者樂觀看待第3季營運，激勵貨櫃股表現抗跌，貨櫃三雄終場股價皆紅，其中陽明、萬海收盤分別上漲1.42%、2.22%，長榮則以上漲0.23%作收。

橡膠產業營運走出低谷，激勵相關個股表現，其中正新終場上漲2.85%最強勢，建大則以上漲1.2%作收；其他非電族群包含營建、食品、紡織等類股也抗跌。

法人分析，輝達上週公布財報後，台股短線有漲多情況，然而市場對美國聯邦準備理事會（Fed）後續利率決策抱持憂慮，讓領漲的科技類股出現整理壓力，牽動大盤指數出現獲利回吐賣壓，但觀察整體買氣沒有特別弱，隨著台北國際電腦展（COMPUTEX）將在6月4日登場，預料相關概念族群還是會有表現。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130530