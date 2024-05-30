緯創：與黃仁勳一定會見面 實質合作最重要

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（中央社記者吳家豪台北30日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本週訪台已見過台積電及廣達等供應商高層，緯創董事長林憲銘今天出席股東會受訪表示，今年與輝達合作越來越緊密，緯創團隊與黃仁勳一定會見面，但不必過度強調，「因為實質的合作還是最重要」。

緯創總經理暨執行長林建勳指出，今年目標依然是AI產品出貨量和營收成長三位數，且今年AI產品占整體營收比重應該會超過兩位數。目前筆記型電腦還是主要產品線，AI產品加伺服器營收占比要過半很難，但獲利貢獻有機會過半。

林憲銘強調，未來的AI不只是議題，而是必需品，如何善用及駕馭AI，是公司成功的關鍵。

林憲銘表示，輝達的幾家主要台灣供應商，在黃仁勳心目中都有一定份量，「我們應該不會被忘掉」。如果黃仁勳邀請參加飯局，緯創當然會參加，可能過幾天會在不同場合看到。

林憲銘提到，其他科技業高層包括超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger），其實都有一些安排。

媒體詢問緯創股價是否被嚴重低估，林憲銘表示，數年前他曾提到個人電腦（PC）產業的本益比（PE ratio）被定位成7到8倍；但是台灣整體資通訊產業占全球比例已經到70%，本益比只有7到8倍「怎麼看都不對」。

他表示，經過這一年來，市場對整個產業有更多了解，再加上人工智慧（AI）驅動社會和產業進步，是未來幾年的主軸，業者已經展現出從中創造獲利的能力，整個市場應該要給出比較合理的本益比。

林憲銘坦言，現在沒辦法去評論緯創股價是高或低、是委屈或不委屈，「我們還是埋頭先把該做的事情做好」，提升營運和人才韌性，現在所做的投資，有助於未來真正成為有韌性又能夠永續經營的企業。

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談到總體經濟環境，林憲銘認為，今年會比去年好，因為美國從低檔復甦的能力很強，日本經濟也開始往上走，不過中國經濟情況還不明朗，歐洲也尚未真正快速復甦，整體經濟環境雖然有上升，但沒有很快速。

至於外界把緯創形容為「AI黑馬」，林憲銘笑說，「我長得沒那麼黑啊」，並解釋黑馬通常指本來沒沒無聞卻突然崛起，緯創並非如此，從2017年就開始做AI產品，投資比別人更早。（編輯：張良知）1130530