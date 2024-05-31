本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普封口費案定罪還能競選總統嗎？後續走向一次看
首頁 / 證券

長榮航太配息4.5元 拓展英航維修業務

2024/5/31 12:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北31日電）長榮航太今天召開股東常會，將配發現金股利4.5元，長榮航太董事長黃南宏表示，已順利爭取到英國航空的維修業務，後續還有比利時客戶在接洽中。

長榮航太今天召開股東常會，會中通過2023年營業報告以及盈餘分配等案，將配發現金股利4.5元。

黃南宏指出，陸續取得英國民航局核准的機體維修能量後，順利爭取到英國航空的維修業務，5月28日已有首架英航客機波音777報到，後續還有6至8架777的檢修需求，長榮航太也在爭取英航787機隊商機，還有比利時客戶在接洽中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

而在零組件製造問題上，預期斷鏈狀況下半年將排除，後續業務將返回正軌，長榮航太也將積極建立維修、製造之外的營運第3隻腳，帶動長榮航太營運持續成長。

根據長榮航太年報，研發現況有許多進展，包括取得中華民國民用航空局（CAA）、歐盟航空安全總署（EASA）核准、英國民航局（UKCAA）指定機體維修能量，取得日本民航局（JCAB）核准指定零組件維修能量，並與國防部簽署8年期「T700發動機策略性系統商維」合約，完成國家太空中心委製衛星零件合約首件交付、軍用商規陸用監偵型無人機首架機完成開發等。（編輯：楊蘭軒）1130531

#長榮航太
#英航
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.40
更多編輯台推薦新聞：