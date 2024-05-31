國票金：今年純網銀業務逐步放寬 有望加速業務拓展

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（中央社記者蘇思云台北31日電）股東關注樂天銀去年一年仍虧損新台幣5億元，國票金董事長魏啟林表示，台灣3家純網銀目前都還呈現虧損，初期都有建置成本，預期今年有比較多業務會逐步放寬，像是法人開戶等，有望加快純網銀業務拓展。

國票金今天舉行113年股東常會，由董事長魏啟林主持。

魏啟林表示，國票金今年以穩健經營為首要目標，持續優化債券跟股權商品配置與操作，維持穩定獲利水準，今年也設立國內租賃公司，提供中小企業多元化融資服務，可跟票券業務整合。此外，藉由樂天國際商銀聯貸案的參貸業務，擴大子公司在法人金融業務合作，盼發揮國票金在法人金融的優勢。

樂天銀持續擴大資產規模、增加生態圈客戶群、發展放款及投資雙核心業務引擎，並跟電子支付平台合作。魏啟林表示，樂天銀112年達20萬4000戶客戶，存款餘額210億8043萬元，放款餘額58億元4673萬元，都較111年度有所成長，但因尚未達到經營規模，樂天銀去年全年虧損5億2444萬元。

有股東今天針對樂天銀營運提出疑問，認為國票金營運不錯，但不了解為何銀行從事信用卡、電子支付服務會賠錢，樂天銀去年一年虧損甚至達5億元，何時營運有機會好轉。這名股東也質疑，台灣樂天信用卡公司為何傳出有客戶個資外洩問題。

魏啟林說明，台灣樂天信用卡跟樂天國際銀行完全是不同的公司，日本樂天集團在台灣有多個投資項目，樂天信用卡是日本100%投資公司，跟國票金無關，樂天銀本身則是日方持股51%、國票金持股49%的公司，目前樂天銀行也沒有提供信用卡業務。

至於樂天銀去年呈虧損，魏啟林表示，台灣3家純網銀陸續在2021年、2022年開業，3家業者目前都還呈虧損，樂天銀累虧約20億元，主因為銀行開業時，需建置很多系統，也有薪資成本，業務也需要時間拓展。

魏啟林指出，台灣的銀行看起來每一家都賺錢，但如果不能做企金業務，多數銀行應該都會呈現虧損，銀行經營需要法人金融的利潤來支持個人消費金融業務，因為獲客需要補貼，燒錢也比較快。

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魏啟林指出，目前純網銀開戶僅限獨資或是限股東3人以下的企業戶，因此公司不能在銀行開戶，對業務有很大影響。金管會今年開始準備讓3家純網銀可以做企金貸款、法人開戶等，目前也開放試辦聯貸案的參貸業務，相較個人金融，更容易擴大規模，又可以增加穩定的收入來源。

魏啟林表示，目前數位存款帳戶如果是提領金額在300萬元以上，因要保障消費者安全，只能臨櫃提款，純網銀沒有實體分行，主管機關也在研議一些措施看能否代替臨櫃。營運何時好轉還是要看政策上放寬的進度，預期純網銀今年開始有比較多業務會逐步放寬，有望帶來真正的競爭，加快業務拓展。（編輯：林淑媛）1130531