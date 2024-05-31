國產徐蘭英：看好房市 擇優出貨衝獲利

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（中央社記者何秀玲台北31日電）混凝土大廠國產實業今天召開股東會，董事長徐蘭英表示，今年看好房市穩定發展，國產預拌混凝土銷售數量拚持平，力求「擇優出貨」策略，並部署碳競爭優勢策略，成為台積電等高科技廠建廠首選，力拚集團獲利繳出好成績。

國產實業股東會通過去年財報，營收新台幣210.41億元，稅後純益36.21億元，每股稅後純益（EPS）3元，並通過配發現金股利2.1元，配發金額創史上最高。`

國產預拌混凝土2023年總銷貨數量約600多萬立方公尺，與近年數字呈現持平；由於今年國內房市延續去年態勢，穩定中發展，國產的預拌混凝土銷售數量力拚持平。

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國產力求「擇優出貨」策略也深化發酵，如台積電等科技大廠、台中歌劇院、陶朱隱園、南山微風廣場、世界明珠、高雄流行音樂中心等建築，都是國產客戶，可衝刺集團獲利。

至於外部競爭環境方面，台灣由於中央或地方政府持續推動軌道建設，公共建設預算規模維持史上高峰，可望引導周邊土地開發利用，有望釋出更多土木標案，徐蘭英對未來營造業景氣以好轉看待。（編輯：張良知）1130531