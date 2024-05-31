利明献致東元員工一封信 建構綠色移動事業版圖

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）機電大廠東元今天召開新屆董事會，由利明献接任董事長，他在給東元員工的一封信中指出，東元有韌性迎戰，有組織文化強化協調合作，具國際化思維，完善東元全球供應鏈，他會深化核心與新興綠能產品，建構東元綠色移動事業版圖。

利明献在信中表示，在東元集團副會長邱純枝和新任董事成員的支持下接任董事長，深感榮幸及責任重大。新任董事會成員學經歷豐富、各有專精，相信東元在嶄新董事會監督領導下，將再創不凡。

利明献表示，董事邱純枝將升任東元集團副會長，並兼任東元公司治理及永續委員會主席職務，協助他和董事會督導公司治理和營運管理等相關事項，落實集團永續發展。

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利明献說，東元過去在會長黃茂雄、副會長邱純枝帶領下，扎下夯實基礎，2023年創下市值超過新台幣1000億元，以及年營收近600億元的新高，全球更有超過萬名員工，在各自負責領域面對挑戰，東元迄今累積的成績，是所有員工努力發揮到極致的成果。

面對國際各種變局及挑戰，利明献表示，東元有堅實不屈的韌性迎戰，更有圓融和諧的組織文化強化彼此協調合作，更具有國際化的思維，完善東元全球供應鏈。（編輯：張均懋）1130531