利明献接任東元董事長 邱純枝升任集團副會長

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）機電大廠東元今天召開新一屆董事會，首先推舉邱純枝續任董事長，不過邱純枝因個人因素婉拒，後由邱純枝推薦新任董事利明献接任董事長職務，並獲董事會通過。

東元下午透過新聞稿指出，依照東元董事長傳承慣例，由邱純枝升任東元集團副會長，協助新任董事長利明献順利接棒東元發展重任，利明献期許新一屆董事會成員齊心合作，再創東元營運高峰。

利明献表示，董事會成員學經歷豐富、各有專精，他將借重5名續任董事參與東元經營的經驗，協助新一屆董事會順利運作。

利明献指出，東元新任6名董事各擁跨國經驗、永續發展、再生能源產業、數位轉型、智慧製造和組織改造等專業，與東元未來聚焦發展策略與方向一致，也符合股東期待東元順應國際綠能發展趨勢，提升全球布局的期望。

東元表示，邱純枝將督導內部營運管理等相關事務，穩定經營績效不墜。

東元表示，邱純枝及其經營管理團隊在過去3年，逐步強化東元全球供應鏈，並積極拓展海外電氣化生態系，從再生能源發電、儲能、微電網配電，涵蓋到電動車動力系統和充電系統，並結合北美東元西屋馬達公司的資源和網絡，建構東元綠色移動事業的版圖。

東元指出，在邱純枝帶領下，東元朝向電氣化、新能源策略轉型，市值成長至今超過新台幣1000億元，2023年營收近600億元，營收與獲利創下新高。

東元24日召開股東會改選7席董事和4席獨立董事，公司派囊括6席董事，獨立董事全拿，非公司派1席侯智元董事獲選，侯智元獲得最高票。（編輯：張均懋）1130531