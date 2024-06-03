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112年所得稅申報截止 景氣逆風致營所稅衰退逾2成

2024/6/3 19:20（6/3 19:40 更新）
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台幣示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北3日電）報稅季落幕，據財政部初步統計，112年度綜所稅總申報件數逾683萬件，總自繳稅額減除退稅後逾新台幣2710億元、年增超過8%；營所稅件數逾109萬件，總自繳稅額逾6175億元、衰退超過2成；兩大所得稅收淨額總計逾8885億元。

112年度所得稅結算申報已在今年5月31日順利完成，經財政部初步統計，截至今年5月31日的總申報件數及繳稅金額，與前一年度最終統計數比較，綜合所得稅與營利事業所得稅申報件數均增加，不過，綜所稅稅收淨額呈增加，營所稅則為減少。

財政部指出，由於申報資料目前尚在統整中，總申報件數及繳稅金額以最終統計資料為準。

據初步統計，112年度綜所稅結算總申報件數683萬1978件，較前一年度663萬3016件，成長3%；總自繳稅額3292.42億元（含最低稅負申報稅額195.3億元），較前一年度3097.04億元，增加195.38億元；減除退稅金額582.11億元後的稅收淨額2710.31億元，較前一年度稅收淨額2502.94億元，成長8.29%。

財政部表示，初步分析，稅收淨額增加推估是因薪資所得、利息所得及最低稅負申報稅額增加所致。

至於112年度營利事業所得稅，申報件數一共有109萬2482件，與前一年度約106萬件相比，微增約3%；不過，總自繳稅額6175.32億元，與前一年度的7861.08億元相比，衰退約21.44%。此外，境外電商申報營利事業所得稅件數138件，申報應納稅額21.03億元。

雖然營所稅申報件數呈增加之勢，但推測是因為112年全球經濟受通膨、高利率、地緣政治等不確定性因素影響而放緩，導致企業獲利下滑，牽動稅額衰退；同時，「台版晶片法」、產創條例10條之2投資抵減租稅獎勵，今年申報首次適用，外界預期台積電、聯發科等半導體大廠受惠減稅。（編輯：翟思嘉）1130603

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