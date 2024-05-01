主計總處：電子業高薪 員工分配經濟果實遠低服務業

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）近年台灣經濟成長率高於全球平均，勞工分享到的經濟果實卻有限，主計總處指出，影響受僱人員報酬占GDP比重的因素很多，產業特性是其一，電子業雖然高薪，分配到的經濟果實遠低服務業，也低於整體製造業平均值。

立法院財委會今天邀請行政院主計總處、財政部、經濟部、國發會、勞動部就「如何改善受僱人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升我國勞工實質薪資」進行專題報告並備質詢。

GDP可以從生產面、支出面以及分配面等不同面向來觀察，分配面將GDP分配為「生產及進口稅」、 「固定資本消耗」、「受僱人員報酬」及「營業盈餘」4部分；其中「受僱人員報酬」以及「營業盈餘」可視為經濟果實的流向，「受僱人員報酬」意即多數民眾的勞務成果，「營業盈餘」則為企業放在口袋的獲利。

從趨勢來看，受僱人員報酬所占比重在民國70及80年代平均約49.3%，90年代為45.5%，101至111年間為44.6%，長期走勢呈現下滑。

薪酬占GDP比重頻頻破底，意味民眾對於整體經濟果實「看得到，吃不到」，立法院數次舉行專題報告，希望找出解方。

不過主計總處指出，影響受僱人員報酬占GDP比重的因素很多，產業特性影響很大，平均薪資高的行業，受僱人員報酬占GDP比重未必較高。

以電子零組件業為例，每人每月平均薪資約新台幣10萬元，高於整體製造業，但業者為了維持領先優勢，持續研發並投入先進設備，屬於資本密集度高的產業，提列折舊占GDP比重高達32.9%，導致受僱人員報酬占GDP比重僅25.4%，低於整體製造業平均的38.4%。

而勞力密集的住宿及餐飲業，平均薪資僅3.6萬元，受僱人員報酬占GDP比重卻高達62.5%，高出電子零組件業37.1個百分點。

主計總處主計長朱澤民今天表示，受僱人員占GDP比重下降是世界各國的趨勢，政府持續透過政策努力，讓民眾可支配所得增加。

財政部則於報告中指出，近年調高綜所稅扣除額度及基本生活所需費用、調升員工伙食費免稅額度、提供自提勞工退休金免稅優惠，減輕受薪民眾稅負；同時，中小企業加薪抵稅將延長10年、放寬條件，另針對員工獎酬股票也提供緩課、擇低課稅優惠。

財政部說，未來將持續配合政府政策及社會經濟環境發展，在兼顧財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則，適時檢討各項規定的合宜性，及推動各項租稅改革措施。（編輯：林淑媛）1130501