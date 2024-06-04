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期交所與美邁阿密國際控股簽MOU 拓國際合作

2024/6/4 19:37
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）台灣期貨交易所今天表示，已與美國邁阿密國際控股（Miami International Holdings, MIH）完成簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄（MOU），期盼雙方合作業務進展。

期交所今天透過新聞稿指出，今年度美國期貨業協會（FIA）年會期間，與MIH旗下邁阿密交易所（MIAX）進行雙邊會談，雙方為加強彼此交易所關係及強化未來合作，同意在互惠基礎上，簽署雙邊合作暨資訊交換備忘錄。

期交所表示，MIH成立於2007年，旗下包含選擇權交易所MIAX Options、MIAX Pearl與MIAX Emerald及證券交易所MIAX Pearl Equities等，是全美第4大選擇權交易所。

MIH在2020年12月收購明尼阿波利斯穀物交易所（MGEX）及百慕達證券交易所（BSX）後，產品線除股權外，也涵蓋農產品及股價指數衍生性商品。

期交所表示，與MIH在雙邊合作與資訊交換備忘錄基礎上，希望交流經驗與資訊，借重彼此商品及市場發展經驗，創造綜效，為雙方業務發展再添新頁。（編輯：張良知）1130604

#MIH
#期交所
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