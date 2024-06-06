華航射五箭衝刺客貨運 營運續揚可期

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（中央社記者吳家豪台北6日電）中華航空今天舉辦2024年首場法人說明會，資深副總經理陳奕傑表示，華航將以「推進機隊更新、優化全球航網、提升減碳效能、精進服務品質、強化財務管理」5大策略，全力衝刺客貨運，全年營運表現續揚可期。

華航今年第1季合併營收約新台幣486.5億元、年增13.9%；歸屬母公司淨利31億元，每股稅後盈餘0.51元。第1季個體營收優於2023年各季表現，客運收入比重已達近7成，年增超過3成。

華航發布新聞稿表示，積極滿足疫後持續強勁的旅運需求，整體客運運能恢復到疫情前的8成；其中，北美、歐洲等長程航線已恢復疫前規模，7月14日台北直飛西雅圖將啓航，拓展北美航網達6個直飛點。

貨運方面，華航今年第1季市占率延續2023年表現，在進出口、轉口及直轉等皆居台灣巿場領先地位；其中，轉口市占率超過5成，顯現華航在台灣市場扮演亞太轉運中心的角色。

展望下半年，在全球電商維持成長趨勢、產業供應鏈庫存持續去化調整下，華航看好貨運需求將優於上半年。

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華航持續引進新世代窄體客機A321neo，預計今年底機隊架數達15架，全機隊25架將於2026年交付完畢。10架具節油高效能的777F貨機將於今年底全數交付完成，並加速汰除747-400F貨機，調整至8架營運，配合市場需求維持高運力。

此外，面臨供應鏈影響新機交付，華航規劃延租既有的737-800，穩健區域線航網，並增租長程客機，補充運能及強化布局。（編輯：張良知）1130606