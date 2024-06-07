玉晶光5月營收年增翻倍 產業市況回溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北7日電）光學鏡頭廠玉晶光5月合併營收新台幣15.54億元，月減17.12%，較去年同期翻倍，玉晶光表示，雖然新機尚未正式量產，舊機及VR需求趨緩，但相比去年訂單明顯回溫。

玉晶光今天公告5月合併營收15.54億元，月減17.12%，年增110.99%；前5月合併營收86.68億元，年增79.19%。

玉晶光指出，第2季為傳統淡季，5月較4月營收減少，主要因爲新機尚未正式量產，舊機及VR需求趨緩所致，但仍比去年同期成長1倍多，去年由於市場需求疲軟，導致基期較低，今年訂單回溫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望第3季，玉晶光表示，待新機開始量產，營運將會回到旺季水準，但實際出貨規模還是依客戶拉貨為準。

市場傳出，蘋果新一代iPhone 16系列，將會擴大潛望式鏡頭導入機種，16 Pro和16 Pro Max都將配備，法人指出，玉晶光有望取得16 Pro潛望式鏡頭訂單，若認證順利，最快6月有機會出貨，再添今年新動能。對此，玉晶光表示，目前還在認證過程中。（編輯：張均懋）1130607