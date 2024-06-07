投資台灣再添3家 歐德傢俱砸15.8億建智慧化新廠

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（中央社記者劉千綾台北7日電）投資台灣事務所今天通過3家中小企業擴大投資台灣，包含歐德傢俱、新台塑膠、金福企業，其中歐德傢俱規劃投資新台幣15.8億元，在桃園擴建新廠。累計至今，「投資台灣三大方案」已吸引1495家企業，投資額超過2兆2913億元。

投資台灣事務所表示，歐德集團為國內傢俱領導品牌，規劃增聘19名員工，投資15.8億元，於桃園沙崙產業園區興建新廠，設置智慧化產線、自動倉儲與智能管理系統，可進行生產排程與即時追蹤訂單，有效精進工作效率。

第2件投資案為台灣最大的循環包材供應商新台塑膠，將投資15.6億元於嘉義興建新廠，以及在中壢與嘉義既有廠區擴增產線，預計導入自動化設備與機聯網系統，提升生產效率與增進產能，逐步打造出「塑膠的夢工廠」。

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為因應宅配冷凍食品商機，金福企業規劃擴大投資近9.4億元，於高雄前鎮區興建智慧物流廠房，導入自動化倉儲系統，將設備資訊聯網進行數位化管理，提高物流處理量；另將設置太陽能發電設施、使用節能設備與增加植樹等，期望為環境保護盡一份心力。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1495家企業，投資額超過2兆2913億元，預估創造15萬2311個就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過994家企業投資約4695億元，帶來3萬6422個就業機會，後續尚有17家企業排隊待審。（編輯：張均懋）1130607