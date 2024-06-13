華城今年產能擴充逾3成 考慮赴美設廠看好5至8年成長

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（中央社記者鍾榮峰桃園13日電）重電廠華城電機今天上午在桃園中壢廠舉行股東會，總經理許逸德預估，未來5年至8年成長可期，今年產能起碼擴充3至4成，觀音三廠新廠明年第2季完工後，屆時總產值可再增新台幣100億元，華城持續考量美國設廠規劃。

華城上午股東會約9時35分結束，期間不少金融機構法人代表在臨時動議議程發言詢問企業社會責任（ESG）事項，華城經營團隊一一詳細解答回應，會後許逸德接受媒體短暫採訪。

在產能布局規劃，許逸德預估，今年華城產能增加幅度起碼3成至4成規模，其中中壢廠今年產值可提高至60億元，2年內產值可突破80億元，觀音二廠產能持續優化，產值可提高3成，預期最高產值可至8億元到10億元，另外華城規劃在觀音設立三廠，預估2025年第1季完工、第2季投產。

許逸德表示，華城位於台中港超高壓特大型變壓器產能持續擴充，未來廠區面積將從既有4公頃增加至5公頃，預期未來包括中壢廠、觀音二廠、觀音三廠、以及台中港廠區，共有4個廠區生產從小型到超高壓特大型等各類變壓器產品。

許逸德預期，觀音三廠明年第2季完工後，屆時總體產值可增加新台幣100億元。

媒體提問是否在美國設廠，許逸德表示，華城會以更有效方式提供海外美國客戶需求，包括從台中港出貨、在美國設立發貨倉庫、以及評估在美國設廠可行性等多種模式。

展望未來營運動能，許逸德指出，電力產業受到2050年淨零排放議題逼近發酵及人工智慧AI等新科技爆發，綠電建設、電力建設及電力品質改善等循環需求下，綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場，已成為目前及未來3大主要成長動能。

許逸德預估，華城未來5年至8年持續成長，公司持續擴充產能，滿足市場需求。他表示，AI應用加入，凸顯電力需求重要性，電力因應已成為國安議題，需與時俱進引進多元發電方式。

媒體問及毛利率和今年營運表現，許逸德指出，目前毛利率沒有下滑跡象，今年業績和獲利可較2023年成長，接單速度沒有趨緩，持續增加外銷訂單。

法人表示，華城前5月外銷業績占比約45%至50%，預估2025年外銷比重可超過5成，外銷比重增加有助華城毛利率表現，目前華城外銷到美國變壓器業績占整體外銷比重已超過80%，預估華城今年資本支出大約新台幣10億元。

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展望變壓器市況，華城指出，COVID-19疫情解封、缺工缺料，加上淨零碳排、能源轉型、電網強韌等全球趨勢及政策推動，電力設備供需失衡且交期拉長，2022年開始變壓器市場快速成長。美國能源部預估在「降低通膨法案」等法案推動下，到2035年美國本土需新增64%的區域內輸電線路，與114%的跨區域輸電容量，推估變壓器年複合成長率可到7%至8%。

華城2023年稅後獲利25.77億元，創歷年新高，每股基本純益9.87元，華城今天股東會通過配發股利每股7元，也創歷史新高，包括配發現金股息每股6元，以及盈餘轉增資配股每股1元。（編輯：潘羿菁）1130613