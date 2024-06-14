科技大廠選高雄 曾文生：電網布建更穩定有效率

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（中央社記者林巧璉高雄14日電）近年科技大廠陸續落腳高雄，台電董事長曾文生今天說，樂見科技大廠接近電源端設廠，對整體電網布建會更平衡、更穩定，且更有效率。

曾文生今天到高雄參加台電獎助學金頒獎典禮，會前媒體聯訪時被問及科技大廠相繼到南部設廠，如何確保配電穩定。

曾文生說，過去大家常提到南電北送，真實狀況也確實如此，不論是傳統發電、太陽能光電等再生能源，南部電源比較充足，「我們樂見所有科技大廠能夠接近電源端設廠」，這對整體電網布建會更平衡、更穩定、更有效率。

根據高雄市政府提供資料，近年不少科技大廠到高雄設廠，包括台積電、華邦電、德商默克、美商英特格、國巨、義隆、穩懋、穎崴、新應材、虹晶科技、強茂、聯亞、三福氣體、住友培科等。

此外，IC設計大廠信驊科技和AI軟體服務商Skymizer上月也與市府簽署「南進高雄合作意向書」，可望進駐高雄亞灣區。

除了廠房外，不少軟體公司也選擇落腳高雄，去年起IBM、鴻海進駐高雄設置軟體服務中心，還有仁寶5G AIoT研發中心、友達AUO解決方案研發中心、義隆電AI智慧研發中心、國泰金控的國泰資訊開發中心、精誠集團高雄辦公室等陸續進駐。

台電今天在全台同步舉辦獎助學金頒獎活動，台電表示，自1990年設立獎助學金，逾30年幫助50萬名學子求學及追尋人生未來夢想，累計已發出新台幣近20億元追夢基金；今年共1.6萬人獲超過6000萬元獎助學金。

頒獎活動也找回曾獲獎助學金的學長姊回娘家，以自身故事鼓勵學弟妹勇敢追夢。

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現年25歲的賴彩瑜在單親家庭成長，媽媽靠家庭代工和社會扶助金獨自扶養3個女兒，賴彩瑜因成績優異獲大林電廠獎學金幫助，目前是高雄榮總台南分院加護病房護理師。

兒少生活輔導員劉祖杰也分享，國小時父親因嚴重車禍不良於行，他從小就要邊唸書邊照顧家人，高中起領取大甲溪電廠特別助學金至大學畢業，目前於安置機構負責照顧與輔導家逢變故的未成年兒少。（編輯：唐聲揚）1130614