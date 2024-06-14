國泰金攜手中央大學 產學合作培育金融科技專才

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（中央社記者羅元駿台北14日電）國泰金為持續培育金融科技潛力人才，並鼓勵學生接軌產業發展需求，攜手中央大學簽定產學合作意向書，預計1年內培育200名AI、雲端、區塊鏈專才。

國泰金今天發布新聞稿指出，攜手中央大學啟動「金融科技產學合作計畫」，以數位架構及雲端服務、人工智慧（AI）與數據分析、綠色金融、保險金融、區塊鏈、金融醫療等議題為核心，進行金融科技研究計畫、實習與就業合作、課程演講、企業參訪等合作。

國泰金數位數據暨科技發展中心（數數發中心）資深副總經理姚旭杰表示，國泰金積極推動數位轉型，與各子公司數位、數據、技術部門推出創新金融產品與服務。目前集團數位用戶已突破880萬人，不論是在AI、雲端、區塊鏈、金融醫療、綠色金融等基礎建設及數位工程上，都有龐大人才需求。

姚旭杰指出，希望透過與中央大學的合作，建構金融科技新興人才核心職能與實務經驗，為青年學子打造金融科技最佳職涯舞台。

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中央大學副校長許秉瑜表示，與國泰金的產學合作包含，課程演講讓同學了解最新科技在金融的應用，企業參訪能實際瞭解金控公司運作；透過實習及就業媒合，為學生未來職涯積累經驗、創造就業機會，協助中央大學培育優質人才，讓國泰金能夠參與學生教育培訓的過程，學生也能深入了解第一線工作環境與職能需求，研究計畫則讓教師攜手學生深入業界痛點、提供解決方案。

國泰金表示，本次為期3年的產學合作由國泰金數數發中心與中央大學管理學院推動，預計1年內培育200位AI、雲端、區塊鏈專才，雙方密切合作建立堅實的產學鏈結。（編輯：張均懋）1130614