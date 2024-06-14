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智冠6/24股東會將改選董事 ISS表態支持公司派

2024/6/14 20:42
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（中央社記者吳家豪台北14日電）遊戲通路廠智冠將於24日召開股東常會改選董事，在外資投票中具有相當影響力的國際投票建議機構ISS已表態，支持智冠公司派所提名的10席候選人。

智冠發布新聞稿引述ISS（Institutional Shareholder Services）報告指出，針對大股東網銀國際將其提名的獨立董事候選人放在第一線，與一般董事候選人共同為網銀國際發聲與背書，已然有失獨立董事基本所應具備的獨立性與客觀性。

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另針對智冠與榮剛換股案，ISS報告表示，換股效益需要長時間驗證，股東可持續觀察對公司長期發展的影響。就財務數據分析，自2019年開始智冠營運表現、經營績效與公司治理，各項表現都相當穩定，也符合大環境整體產業趨勢。

智冠2023年合併營收達新台幣62.49億元，年增2%；淨利歸屬母公司8.6億元，年增3%，每股盈餘7.09元，創下近13年次高。（編輯：張均懋）1130614

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