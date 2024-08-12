台郡估第3季營運持平 轉型效益明年顯現

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（中央社記者江明晏台北12日電）軟板大廠台郡科技第2季淨利新台幣8100萬元，年減85%，每股盈餘0.25元，預估第3季產值將與第2季約略持平，看好高頻傳輸需求轉型效益，預計在2025年有明顯展現。

台郡科技今天舉行法人說明會，公布第2季營收新台幣75.65億元，季增11.4%，年減6.8%，毛利率8.2%，年減7.5個百分點，營業利益率負2.5%，本期淨利8100萬元，年減85%，每股盈餘0.25元。

累計上半年，台郡合併營收143.54億元，年減11%，毛利率8.5%，年減4.2個百分點，營業利益率2.5%，本期淨利6.61億元，每股盈餘2.07元。

台郡表示，看好高頻傳輸需求轉型效益，預計在2025年有明顯展現。

台郡指出，從數年前啟動軟板技術轉型，研發高頻傳輸技術解決方案，近來市場對高速運算晶片效能來解決AI應用有高度需求，台郡的轉型方向是瞄準高速運算後的傳輸問題，提供高效能傳輸模組解決方案。

台郡強調，營運轉型策略效益顯現，短期內將從下半年產品多元化開始，2025年效益將有明顯展現，產品多元化布局將從行動裝置擴展至雲端運算、射頻、光傳輸模組解決方案，這些將建構台郡產品未來競爭優勢及提升整體毛利結構。

針對未來營運展望，台郡表示，2024年第3季整體生產產值將與2024年第2季約略持平。（編輯：楊凱翔）1130812