台泥7月營收創單月新高 國產第2季獲利創同期新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北12日電）台泥受惠今年3月併入葡萄牙Cimpor和土耳其OYAK貢獻營收，今天公布7月營收為新台幣144.29億元，年增61.16%，創單月歷年新高；國產建材7月雖面對多日強颱影響混凝土出貨，營收為17.1億元，仍微幅年增1.12%。

台泥今年前7個月累計營收為792.6億元，年增26.16%。

此外，台泥今天公告，代子公司NHOA S.A.公告於法國巴黎泛歐交易所掛牌股票暫停交易；對此台泥表示，因今年6月13日宣布啟動NHOA下市，希望私有化，依據法國證券監管機關AMF相關規定及程序辦理停牌，停牌對台泥財務無任何影響。

台泥表示，截至今年7月為止，葡萄牙Cimpor和土耳其OYAK已為台泥貢獻營收約255億元；台泥近7年來布局全球市場，促成營收結構多元化及穩定性，減少單一市場波動影響，提升營運彈性與應對能力。

台泥指出，自2021年收購歐洲儲能公司NHOA後，NHOA在全球五大洲布建儲能不到3年成長20倍。在台泥主導下，NHOA在2022年成立新充電事業體Atlante，至今在南歐建造了1277充電站，4977個充電點。

加上台灣的台泥儲能擁有充儲一體的技術與EnergyArk水泥儲能櫃專利產品，台泥將結合台泥儲能與Atlante、NHOA三家子公司強項，進軍歐洲充儲市場。

國產今年前7月累計營收為123.59億元，年增3.81%；國產表示，若扣除售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體營運呈現穩健向上態勢。

另外，國產今天公布上半年財報，國產表示，大都更時代加上AI需求強勁，帶動房建與廠建等營建發展，帶動國產獲利向上，稅後純益為27.81億元，年增73.62%，每股純益（EPS）2.36元。

第2季則因資產活化奏效、售出台南土地挹注獲利下，稅後純益為19.55億元，年增159%，EPS為1.66元，創歷年同期新高紀錄。（編輯：翟思嘉）1130812