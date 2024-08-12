法人代表改派 前兆豐銀總經理蔡永義轉戰三商壽

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（中央社記者謝方娪台北12日電）三商美邦人壽公告今天接獲法人股東三商投控改派書，法人董事代表人自陳進財改為蔡永義擔任，自13日起生效。蔡永義先前為兆豐銀行總經理，2022年8月自兆豐銀行退休。

三商壽今天公告董事會通過推選董事許瀞心擔任副董事長，人事案即日起生效。許瀞心為美國西北大學法學碩士，曾任台灣基隆地方法院法官、萬國法律事務所助理合夥律師，現在也是三商投控法務長，專精法律專業。

三商壽前副董事長翁翠君於2022年4月辭任，副董事長職位懸缺至今已逾2年。

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三商壽公告接獲法人股東三商投控改派書，法人董事代表人由原先陳進財改派為蔡永義，自13日起生效。蔡永義先前曾為兆豐金董事、兆豐銀行常務董事兼總經理，2022年8月自兆豐銀行退休，如今轉戰保險業。

三商壽今天董事會也通過今年第2季財報，今年上半年累計淨利逾新台幣63.16億元，總資產近1.59兆元，淨值逾464.72億元。三商壽董事會並決議變更「薪資報酬委員會」名稱為「薪資報酬暨提名委員會」，「公司治理暨提名委員會」則更名為「公司治理暨企業永續委員會」。（編輯：楊凱翔）1130812