大豐電衝刺寬頻滲透率 目標喊逾100%

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（中央社記者蘇思云台北14日電）大豐電董事長張銘志今天表示，大豐電寬頻收入增幅已大於視訊收入的減幅，並已持續10幾季，目前寬頻戶數為16.6萬戶，現行經營區的寬頻滲透率76.3%已是業界最高，未來目標力拚寬頻滲透率逾100%。

大豐電今天下午舉行法人說明會，今年上半年合併營收達新台幣10.5億元，其中寬頻收入3.9億元，年成長18.1%，占合併營收約36.9%。

法人關注有線電視戶數緩步下滑，業界如何應對，大豐又如何因應同業競爭。張銘志表示，大豐早已不是有線電視業者，而是光纖寬頻網路平台的營運商，有線電視只是平台上其中一項服務，其他服務包含家用寬頻、OTT、遠距教學等，近年生成式AI應用大爆發，也帶來對頻寬加大的需求。

張銘志說，有線電視產業已經認清現實，未來年輕一輩可能都不看電視。不過，台灣有線電視市場戶數降幅其實比中國、越南、印尼等其他國家慢，可能與業者仍掌握主流媒體，其他收視管道還不是那麼方便有關，但外在環境確實也在改變收視習慣，幾乎所有有線電視多系統集團（MSO）都在找路，投入家用寬頻市場。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，今年4月全台家用寬頻戶數682萬戶，張銘志指出，如果把多數有線電視採用纜線數據機（Cable Modem）數字，加上大豐跟少量系統業者採取光纖到府（FTTH）技術的數字，計算全台有線電視業者在家用寬頻的市占近4成，5年前這比率不超過15%，也意味中華電信在過去4到5年流失許多家用寬頻用戶。

張銘志觀察，業者握有最後一哩路的優勢，因應策略就是要在有線電視戶數緩降過程中，快速建立家用寬頻戶數，作為未來收視基礎。大豐2015年開始投資FTTH技術，對未來寬頻滲透率很有幫助，且大豐現在每月寬頻收入增幅已大於視訊收入的減幅，並已持續10幾季。

寬頻滲透率的計算，分子為業者家用寬頻戶數，分母為經營區有線電視用戶數。寬頻滲透率100%以上，代表業者不只做有線電視戶數生意，也要積極開拓單純用寬頻的用戶。

至於大豐寬頻滲透率的目標，張銘志表示，現在寬頻滲透率76.3%已是業界最高，目標當然是滲透率要超過100%。大豐經營區內約98.9%的寬頻用戶使用FTTH架構，預計明年初甚至有望今年底就可完成經營區100%全光化建置，目標成為超越中華電信且全台唯一全區建置FTTH的MSO業者。

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中嘉寬頻日前大陣仗宣布推出25G PON的超高速寬頻網路企業用方案，媒體關注大豐看法。張銘志受訪時表示，中嘉應是宣示卡位企業用戶商機，但以個人觀點來看，不會這樣投入，企業用戶這樣做很危險，因為須達一定規模才能發揮經濟效益。

大豐未來有意布局10G PON的設備建設與應用，張銘志表示，家用頻寬用到2G以上還需要一點時間，但因大豐現行技術架構，只要少量資本支出就可以擴容升級，待市場成熟時，大豐會是唯一可即時提供更大頻寬服務的業者。（編輯：楊蘭軒）1130814