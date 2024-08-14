合庫金林衍茂盼7子公司齊成長 彰銀胡光華提AI策略

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（中央社記者張璦台北14日電）財政部轄下公股行庫高層異動底定並於今天交接。合庫金董事長林衍茂表示，除要為銀行創造更多成長空間，也希望提升證券等其他7間子公司表現。彰銀董事長胡光華則在未來營運、管理策略談及AI與永續金融。

談及對合庫金控旗下子公司的展望，新任董事長林衍茂受訪表示，銀行方面，有企金、個金、財管、財務等多元業務可互相調整，創造更多成長空間，預期今年表現將比去年更好；同時，創投子公司也維持相當不錯的表現。

林衍茂進一步指出，證券子公司表現易受大盤影響，票券子公司方面，由於之前買到一些利率較低的債券，因利差損之故，評價上會有些損失，需要時間調整；整體而言，期許未來7間子公司攜手成長，共創合庫金永續發展。

此外，彰銀今天下午召開臨時董事會，推選胡光華擔任新任董事長後，舉行董事長交接典禮。

胡光華致詞時表示，彰銀去年及今年上半年稅前淨利分別達新台幣162億元與94億元，創下新高，前董事凌忠嫄長對於彰銀的領導貢獻有目共睹，相信彰銀能在企金、消金、財富管理、財務操作等銀行4大支柱逐步深化，經由「調結構、創收益、攻高端、展海外及拓通路」5大面向開創新局，奠定永續發展根基。

胡光華指出，未來將以SMART作為營運策略及努力方向、以ABCDE作為管理指導方針。

所謂SMART，胡光華說，指的是強化（Strengthening）及股東（Shareholder）、行銷（Marketing）及市場驅動（Market Driven）、人工智慧（AI）及自動化（Automation）、韌性（Resilience）、教育訓練（Training）。

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胡光華表示，ABCDE則指行動（Action）及當責（Accountability）、優化（Better）、法令遵循（Compliance）及客戶（Customer）、內控三道防線（Three Lines of Defense）、ESG永續金融。

彰銀指出，胡光華為美國愛荷華州立大學企業管理研究所碩士，歷任合作金庫票券金融公司董事長、合庫金控暨合作金庫銀行副總經理、兆豐金控暨兆豐銀行總經理等職務，金融資歷豐富完整。（編輯：楊凱翔）1130814