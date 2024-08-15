國泰金通過2年400億主順位公司債案 新設氣候長

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（中央社記者羅元駿台北15日電）國泰金控今天董事會決議通過，辦理主順位公司債發行案，發行上限總額為新台幣400億元；另通過新設「氣候長」一職，由國泰金副總經理黃景祿出任，預計未來在金控的投資和授信領域發揮職能，擬定、推動與強化ESG氣候相關策略。

國泰金今天發布重訊表示，董事會決議通過辦理400億元的主順位公司債發行案，申請總括申報額度並依實際需求於2年內擇機一次或分次發行，額度為申報生效後2年內有效，發行期限不超過10年。

國泰金說明，主要是隨美國通膨持續降溫，市場預期美國聯準會（Fed）9月開始降息，美債10年期殖利率也從今年4月高點的4.71%，回落86個bp（基本點）至3.85%；台灣10年期公債殖利率也從高點的1.8%，走低26個bp至目前約1.54%。

國泰金指出，預期台灣中央銀行可望隨聯準會步調採寬鬆貨幣政策，金控掌握發行中長期債券時機，有助鎖定相對低廉的融資成本，並優化負債結構、強化流動比率。

另外，董事會通過新設氣候長一職，由黃景祿出任，自8月16日生效。根據國泰金官網介紹，黃景祿現為金控風控長與國壽副總經理。

國泰金說明，增設氣候長主要為擬定、推動與強化ESG氣候相關策略，其中以授信和投資為主，增加集團氣候風險評估的治理與管理。（編輯：張良知）1130815