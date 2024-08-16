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科技股領軍 台股盤中漲逾400點進逼季線

2024/8/16 10:50
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（中央社記者曾仁凱台北16日電）美國公布零售銷售數據亮眼，外加上週初領失業金人數低於預期，減輕美國經濟衰退疑慮，週四美股勁揚，帶動台股一度大漲479點，最高衝上22374點，進逼季線約22420點；截至10時30分，加權指數揚升404.12點，報22299.29點，成交值約新台幣2214億元。

美股輝達（NVIDIA）上漲4.78美元或4.05%，收在122.86美元，費城半導體指數大漲240.04點或4.87%，收在5173.38點，激勵今天台股科技類股。

3大權值股全面勁揚，台積電漲21元至964元，鴻海漲6元至187元，聯發科上漲65元至1220元。

高價股也群起反攻，M31漲75元或7.69%，至1050元，重返千元俱樂部，嘉澤、健策、川湖、祥碩等千金股盤中漲幅也都超過5%。

第一金投信投資長曾志峰分析，AI股漲多之後，前陣子出現大幅度回檔，市場開始浮現一些雜音，包括投資成本難以回收，以及傳出NVIDIA最新的GB200伺服器晶片因設計瑕疵可能延後出貨等。

曾志峰認為，NVIDIA即將於28日公布財報，能否再度超越市場預期，成為AI股接下來重要強弱指標，也將牽動台股後市。（編輯：張均懋）1130816

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