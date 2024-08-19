勇鷹高教機抗缺料危機 馬萬鈞：把供應缺口變新訂單

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（中央社記者江明晏台北19日電）航太供應鏈原本是個完整的金字塔結構，漢翔總經理馬萬鈞形容，疫情過後「金字塔變成一塊起司，下方都是洞」，足見缺料、斷鏈危機的嚴重性；為高教機能如期交機，漢翔乾脆「自己來做」，把缺口變新訂單，連國外客戶都感驚訝。

因應國機國造政策，空軍預計打造66架勇鷹高教機，由漢翔投入生產，交機數量即將過半；但疫情造成航太供應鏈停擺2、3年，缺料、斷鏈問題延宕至今遲遲未解，成為高教機如期交機的最大挑戰。

漢翔總經理馬萬鈞今天受訪時表示，漢翔高教機今年交機進度已過半，年底前力拚18架達標，但坦言「要達陣，必須很努力」。

馬萬鈞以金字塔比喻航太產業鏈生態，最上層是波音、空巴等系統商，下面則有層層的供應商堆疊；漢翔是高教機的系統商，許多零件都是向美國供應商採購，疫情後民眾生活恢復常軌，但整個航太供應鏈還是很混亂。

他進一步說，「上方大的系統商雖然都還在，但金字塔變成一塊起司，下方都是洞」，很多中小型公司不是倒閉，就是人跑光；有些公司雖然撐住了，但營收甚至還沒脫離疫情時的谷底。

馬萬鈞坦言，要重新串起供應鏈，是非常大的挑戰，「尤其任何一個零件都關乎飛安」，不能馬虎，更換供應商都必須重新認證，品質和交期更難以掌握。

「零組件缺料、交期延宕，但高教機又要如期交機，漢翔被夾在中間，真的要有非常作為」，馬萬鈞表示，漢翔費了九牛二虎之力，「盯緊供應商」，物料採購主管幾乎24小時上班，提前掌握物料遞交進度，「一進到漢翔廠區的圍牆，就不准落地，爭取最大時效」。

除了高層親自出馬請託，漢翔還派駐人員到對方公司，就是要確保缺料零組件盡快來台；但他強調，「造飛機不能因為趕工，而少了任何的程序」。

馬萬鈞更透露「革命性的一招」，去年他親赴美國洛杉磯，和客戶高層「把時間表攤出來一步驟、一步驟討論問題所在」，發現液壓系統的其中一個產品缺件，是製造延宕的最大關鍵。

「不然我們來做」，馬萬鈞直接向國外供應商提出這個大膽的想法，對方非常驚訝，不敢置信，「我現在都還記得他的表情」。

接下任務後，馬萬鈞旋即回台、指揮廠內「3班不停」加速趕工，3個月後順利通過認證，客戶目瞪口呆，大讚「做得這麼好」，不只化危機為轉機，還入列穩定供應商，發揮自有產能，把供應鏈的缺口變成新訂單，大幅解決去年缺料的問題。

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「因為漢翔是很特殊的公司，全世界都沒有像我們這樣的案例」，馬萬鈞形容，不像波音因為商業規模龐大，有一大堆供應商排隊服務；因為國防需要，漢翔必須從頭到尾建立自有能量，是系統公司、又是零件製造商，才能及時發揮關鍵推力，去年如期交出17架勇鷹高教機。

馬萬鈞坦言，供應鏈會重整到何時是未知數，今年的目標難度有增無減，更有新的供應鏈缺口浮現，希望持續複製去年的成功經驗，在年底前把18架高教機都交出去。（編輯：張良知）1130819