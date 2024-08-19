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漢翔赴美設廠 馬萬鈞：具備短鏈、美國製造優勢

2024/8/19 15:35
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（中央社記者江明晏台北19日電）漢翔宣布將在美國設廠，預計2027年開始生產，總經理馬萬鈞表示，主要著眼建立短鏈需求，首波瞄準民用飛機零組件訂單，也因應美國製造，放眼國防零件訂單；漢翔高教機今年交機進度已過半，年底前力拚18架達標。

漢翔日前宣布將在美國設廠，預計由美國子公司在亞利桑那州購置廠房，首波斥資約合新台幣逾3.3億元，貼近國外系統商，打造穩定供應鏈，創造成本效益，首波瞄準民用飛機零組件訂單，也放眼國防零件訂單。

馬萬鈞今天受訪表示，很早就有赴美國設廠的企圖，近年因疫情造成的缺料問題相當嚴重，客戶和製造端面臨很強大的「短鏈」需求，歐洲、美國客戶都有這方面需求，為爭取訂單並節省運費，這是漢翔在美國設廠的第一個優勢。

第二優勢則是，美國客戶現在希望有一定比例在美國本土製造，更有利於爭取國防相關訂單。

他進一步說，漢翔美國廠位於亞利桑那州鳳凰城附近，近年因台積電前進設廠而聲名大噪，但漢翔其實20多年前，就在鳳凰城與Honeywell合資子公司，為國際渦輪引擎公司ITEC共同生產引擎，所以比台積電早很多年就與鳳凰城有淵源。

生產進度方面，他表示，漢翔美國廠預計2027年開始生產，積極爭取原本沒辦法在台灣製造的訂單，並逐步視需求擴產；他強調漢翔投資步調較為穩健保守，「過去是先取得訂單再建廠，現在是為爭取訂單先布局，其實是一個心理革命」，相當看好民用飛機商機。

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此外，受到國際航太供應鏈缺料、斷鏈影響，馬萬鈞坦言，目前勇鷹高教機的交機進度雖然落後，但以年度交機目標18架來看已經完成過半，今年會努力達陣交機目標。

無人機近年因俄烏戰爭打開全球商機與市場，分為軍用軍規、軍用商規兩部分，馬萬鈞表示，國內軍用商規無人機方面已相當成熟，看到中小企業百花齊放的榮景，漢翔也會對國內廠商提供量產協助，目前也獲許多訂單，希望藉由國防需求，推進國內無人機產業還有酬載產業的技術水準與商機。（編輯：張均懋）1130819

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