經部：全球離岸風電開發成本高漲 3路並進協助業者

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（中央社記者張璦台北17日電）媒體報導台灣離岸風電業者面臨全球開發成本高漲，經濟部今天表示，面對國際間如俄烏戰爭導致通膨及供應鏈成本上升等開發成本高漲客觀情勢，能源署將朝降低開發成本、引導本土資金參與及活絡綠電市場交易等方向，助業者克服挑戰。

經濟部能源署透過新聞稿指出，針對在地開發成本檢討一事，能源署已就政府規費提供彈性做法，如台電公司綠電轉供費用、逐步檢討產業關聯性相關機制，並與相關部會持續協商降低或緩收政府規費，如碼頭租金費用等。

在引導本土資金參與離岸風電建設部分，能源署表示，已協調相關部會鬆綁相關法規及機制，引導本土資金參與離岸風電產業，不僅可降低離岸風電資金成本，還可建立本國離岸風電融資專業能量。

能源署提到，在活絡綠電市場交易做法方面，則已分別建立綠電融資信保機制、離岸風電泛官股售電公司等相關做法，後續也會建立泛官股統購分銷平台（公司）等相關做法，協助個別製造產業採購及整體購置離岸風電電能並分售至個別製造業，有效媒合購電者及開發商溝通相關綠電交易。

能源署說明，為提供業者充裕時間與供應商、CPPA業者溝通協調，已通案給予業者1年併網彈性時間；而台灣在外在環境考驗下，持續推動離岸風電建設，目前風電設置已達360座，設置容量達2.93GW以上，全球排名第7位，成為全球少數離岸風電突破2GW的國家，能源署持續與相關業者合作，齊心協力推動台灣離岸風電市場。（編輯：張若瑤）1130817