國泰金：36.3%民眾最想增持美元 近4成因投資持外幣

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（中央社記者羅元駿台北20日電）國泰金今天發布8月國民經濟信心調查，時事題調查發現，未來半年有36.3%民眾最想增持美元、23.3%民眾想買日圓，而增持外幣目的以投資需求占比37.5%最高，次高則是31.7%的觀光旅遊需求。

國泰金今天發布8月國民經濟信心調查，時事題詢問民眾對於未來半年想增持的外幣與增持目的調查。國泰金指出，調查期間國際股市震盪走低，投資人避險情緒升溫。

因此調查顯示，近6成民眾傾向增持美元和日圓，其中36.3%的民眾最想增持的外幣是美元，23.3%的民眾想買日圓，2.4%民眾會持有歐元，2.2%比重者則想兌換人民幣；不過也有34.4%的民眾沒有意願持有外幣。

增持外幣目的部分，調查指出，20.2%想賺外幣波動的匯差，17.3%則為了投資海外股債不動產等資產而兌換貨幣，合計共37.5%的民眾因投資需求而增持外幣，次多為31.7%因觀光旅遊需求而增持外幣。

經濟信心調查部分，國泰金指出，受美國經濟衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動等影響，8月景氣現況樂觀指數大幅走低至3，展望樂觀指數同步下降至-3.2，民眾對未來景氣樂觀在連續2個月上揚後首度回落。

國泰金表示，房屋稅差別稅率2.0方案於今年7月正式上路後，買賣房意願皆減少，買房意願下降至-44.8、賣房意願指數小幅走低至11.2。另外，細看不動產調查結果，有64.7%民眾認為現在不是買房時機。

國泰金說明，調查期間國際股市震盪走低，股市樂觀情緒及風險偏好同步下降，8月民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至5.3，7月則為29.7；風險偏好指數則走低至19.4，但仍維持在正值的樂觀區間。

總經部分調查顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至3.09%，對全年通膨預期也稍下降至2.57%。整體而言，近6成民眾估經濟成長落在3%以上，88%民眾認為全年通膨高於2%。

國泰金表示，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，但相較於主計總處，民眾對於經濟成長仍較保守，對於通膨預期也相對較高。

本次調查在8月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬4881份有效填答問卷。（編輯：潘羿菁）1130820