漢達下半年邁入成長期 仍會持續IPO送件

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（中央社記者何秀玲台北20日電）興櫃生技股漢達今天舉辦法人說明會，針對櫃買中心5月撤回上櫃申請案，總經理陳俊良表示，仍會持續IPO送件，但未決定上市或上櫃。漢達表示，上半年因胃食道逆流藥競爭對手拿到藥證，影響營收約30%，下半年逐步邁入成長期，營運有望比上半年好。

陳俊良表示，漢達不做製造、不做行銷，採取授權模式，屬於生技界IP廠。漢達採取藥品開發雙引擎，一是高技術門檻學名藥，可較快獲利，充實資金；另一個為改良型新藥，可穩定貢獻營收。

漢達今年上半年營收新台幣4.32億元，年減24%；稅後純益2.19億元，年減56%，每股純益1.56元。陳俊良指出，胃食道逆流藥HND-002貢獻今年上半年營收高達8成，4至6月受競爭對手影響較大；不過該藥已在美國上市1年半，雖受新進學名藥競爭，目前影響趨於穩定。

漢達另一個營收來源為多發性硬化症藥HND-020，為第一個自行開發完成，且商業量產在2023年上市成功，是營收持續成長中的改良型新藥產品。2022年與美國合作夥伴Cycle Pharmaceuticals Ltd合作，透過Cycle VitaTM病患支持計畫，進行新藥產品的推廣，提供長期用藥追蹤，持續成為營收成長動能之一。

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陳俊良表示，短期來看，漢達高技術門檻學名藥及改良型新藥營收並重，計劃與國際藥廠進行策略合作，持續布局美國、加拿大醫藥市場；長期計畫方面，待上市藥品達相當數量時，將不排除興建自有生產廠，也不排除做國際併購，不過目前未有時程表。

針對投資人提問是否考慮每季配息，陳俊良表示，不考慮每季配息，主要因人力有限，仍採取每年配息。（編輯：張良知）1130820