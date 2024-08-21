新北核定核二廠乾貯 台電估2026年底移出爐心燃料

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（中央社記者曾智怡台北21日電）卡關多年的核二廠室外乾貯設施，今年6月中與新北市完成行政調解。台電今天表示，近日已收到新北同意核二水土保持計畫核備函，預計2025年1月開工，並在2026年底開始移出反應爐內燃料。

北部自有電源不足，長期仰賴中電、南電北送，位於新北市萬里區的核二廠，室外乾貯設施原預定2017年完工，卻因水保計畫未獲新北核准，至今無法動工，導致1號機因爐心燃料無處取出，不得不提前半年停機除役。

卡關多年的核二廠乾貯設施在今年露曙光，台電於6月11日與新北市府完成調解，核二廠也在7月11日將室外乾貯水保計畫送新北市府審查。

台電今天表示，已在8月15日收到新北市同意核二廠水土保持計畫核備函，待完成公開說明會及先備作業後開工，預計2025年1月開工，並於2026年底開始移出反應爐內燃料。

核一廠除役之路也是一波三折，雖早在2019年7月中運轉執照屆期後，便進入除役過渡階段，但室外乾貯設施自2013年起，即因新北市府遲未核定水保計畫，至今無法完工啟用，導致電廠無法順利展開除役拆廠作業。

直到今年4月1日與新北市政府達成行政調解，5月10日新北核定核一室外乾貯水保計畫變更，室外乾貯終於在6月12日開始施工，估2026年初將反應爐內燃料全數移出。

鑑於室外乾貯設施啟用延宕，台電須在符合安全前提下，調整除役工項，先進行廠房外設備拆除等工作，目前已完成連外鐵塔、氣渦輪發電機及廢棄物壕溝拆除，預計今年將執行主發電機、汽機廠房及外圍設備拆除作業。

核三廠部分，核安會已在去年4月核准核三廠除役計畫，目前正在除役環評階段，預計明年5月17日2號機運轉執照屆期並取得除役許可後，即可展開除役工作；另核三室內乾貯預定今年公告招標，決標後5、6年間完工啟用。（編輯：張均懋）1130821