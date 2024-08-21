南俊打進GB200供應鏈 第3季完成量產準備

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）滑軌廠南俊國際打進輝達（NVIDIA）最新的GB200 AI伺服器供應鏈，已取得輝達推薦供應商（RVL）資格，預計第3季完成量產準備，最快今年底、明年初配合客戶開始出貨，看好明年營運動能。

南俊財務長任忠仁今天在法人說明會中表示，伺服器滑軌占南俊營收比重從去年的27%，今年上半年已快速拉升至34%，他看好隨著GB200及高U數的伺服器滑軌陸續出貨，明年占比還會再往上拉。

南俊為台灣老牌鋼珠滑軌廠，早期產品應用在家電、傢俱、工具櫃等，近年積極耕耘伺服器應用市場。任忠仁介紹，南俊2002年就開始與美超微（Supermicro）合作，2019年、2022年再分別打進美國兩大CSP（雲端服務供應商）供應鏈，帶動伺服器產品營收占比持續拉高。

南俊配合擴充伺服器滑軌產線，2022年增加2條線，2023年增加3條線，今年除將原本其中1條線改裝用來生產GB200伺服器滑軌；另外再增1條線，目前整體伺服器滑軌生產線已擴充到6條。任忠仁說，接下來配合客戶需求成長，希望以每年新增2至3條產線的速度持續擴充。

南俊今年上半年營收新台幣9.05億元，較去年同期大幅成長56.3%；毛利率24.63%，比去年同期拉升12.21個百分點；稅後純益9734萬元，較年同期淨損2547萬元轉虧為盈，每股純益1.49元。

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展望下半年，任忠仁表示，南俊的GB200滑軌已取得輝達RVL資格，第3季會完成量產準備，最快今年底、明年初配合客戶開始出貨。另外在高U數伺服器滑軌方面，4U滑軌第3季試產，第4季會開始量產；7U滑軌則預計明年第1季開始量產。

由於相關新產品的量產時間多落在今年底或明年初，第3季處於新品空窗期，南俊預估第3季營運較第2季微幅成長，明年營運動能可期。（編輯；張良知）1130821