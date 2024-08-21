銅土客戶與印度需求挹注 建新看旺下半年3動能

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（中央社記者江明晏台北21日電）整合物流廠建新國際受惠環保裝卸業務商機，第2季每股盈餘1.18元，後續看好3大動能，包括銅土客戶有望重新回流、紙業運輸新業務、印度塑化需求旺盛，將挹注下半年營運。

建新國際今天召開法人說明會，由總經理柯勝鐘主持。建新經營特許事業，看好自動裝卸密閉碼頭更環保、順應印度基建需求，下半年受惠國際客戶需求增加，展望將比上半年更正向樂觀。

建新第2季每股純益1.18元、季增81.5%、年增93.4%，且毛利率達36.5%，較去年同期跳升逾8個百分點。累計上半年每股純益1.83元，年增17.3%；前7月營收新台幣16.3億元，年增32.1%。

建新指出，第2季受惠子公司安順、建通的裝卸業務主打環保密閉式煤倉，「不落地、不揚塵、密閉式」自動卸煤可減少高污染，單季順利轉虧為盈，且獲得國內塑化大廠採用；目前密閉式煤倉主要客戶，分別為石化業、汽電共生廠、造紙業等。

柯勝鐘指出，公司專營台北港、台中港、高雄港等3大碼頭的裝卸、倉儲、物流。其中，台中與高雄港的環保裝卸，獲客戶踴躍採用，成長動能最明顯。台中港區的煤炭裝卸及其他散雜貨一年可裝卸約500萬噸，市占率近5成；高雄港煤炭年裝卸量約220萬噸，未來產能利用率有機會再提升。

展望下半年，柯勝鐘表示，將有3項動能，分別是銅土客戶有機會重新回流、紙業運輸新業務、印度塑化需求旺盛。第4季台中港有望再新增一個每年30至40萬噸的銅土客戶，塑化產品的太空裝袋出口，包含酯粒、PTA等運輸至印度的需求龐大，也將是未來潛在動能，下半年台北港、台中港陸續裝船出口，8月已完成國內有史以來最大PTA裝船出口，達5萬600噸。

另外，他指出，今年風電與再生能源客戶貢獻較低，占比僅1%，看好明年風電將進入第3階段第2期開發，替代能源如天然氣管的原料進口，將挹注成長動能。

建新也看好AI相關零組件未來的倉儲需求，柯勝鐘表示，看準商機，將在台北港第一期投資30億元，預計明年底營運，未來3期會陸續投資。（編輯：楊蘭軒）1130821