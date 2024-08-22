7月失業率3.45%連2個月走揚 仍創24年同月最低

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（中央社記者蘇思云台北22日電）主計總處今天發布7月失業率3.45%，較6月上升0.06個百分點，連續2個月走揚，但仍創下24年同月最低。主計總處表示，畢業季到來，往年6到8月失業率多呈季節性上升，但失業情勢仍屬穩定。

主計總處今天發布7月人力資源調查統計結果，7月失業率為3.45%，月增0.06個百分點，經季節調整後的失業率為3.34%，跟6月持平，兩數據皆為24年同月最低。

主計總處國勢普查處專門委員張一穗指出，隨著畢業季來臨，每年6到8月間的失業率多呈季節性上升，觀察過去5年數據，7月失業率月增幅度多在0.04到0.09個百分點，這次失業率月增0.06個百分點仍落在此區間，因此失業率雖微幅上揚，但失業情勢仍屬穩定。

主計總處統計，7月失業人數為41萬5000人，月增9000人，受到應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加5000人，因對原有工作不滿意而失業者也增加4000人；與去年同月相比，失業人數減少1萬1000人。

張一穗指出，7月通常因為畢業季到來，失業率跟失業人數都會呈現增加。若觀察就業人數變化，7月就業人數1161萬1000人，月增2.3萬人，最主要增加關鍵為服務業月增1.9萬人，受惠暑期商機，帶動服務業用人需求，製造業則月增3000人。

展望8月失業率走勢，張一穗表示，近5年數據因碰到疫情告一段落、商業活動回溫等因素影響，8月失業率相較7月有增有減，因此後續仍要觀察畢業生求職狀況、企業營運、經濟情勢發展而定，通常9月隨著畢業生陸續找到工作後，失業率也會回落。

為了與國際資料接軌比較，除了原本失業定義外，主計總處同步以含資料標準週的過去4週內尋職（4週失業）的國際標準定義按月發布結果。7月4週失業率為3.48%，月增0.04個百分點，4週失業人數為41萬8000人，月增6000人。

至於主要國家7月季調後失業率，加拿大為6.4%，美國4.3%，香港3%，南韓2.5%。（編輯：林淑媛）1130822