最低工資9/4審議 何佩珊：調升是預定方向

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部將於9月4日召開首次最低工資審議會，調幅備受關注。勞動部長何佩珊今天說，期待能給勞工更多照顧，「調升是預定方向」，但調幅將由最低工資審議會決定。

最低工資法今年初上路，法規明定勞動部必須於每年第3季召開最低工資審議會。113年最低工資審議會議將於9月4日上午10時於勞動部召開。

外界預期基本工資會調漲，行政院長卓榮泰日前也呼籲產業界積極加薪。何佩珊今天接受媒體聯訪時表示，最低工資審議委員會組成包含資方、勞方，近期正積極拜訪意見領袖。

何佩珊說，期待大家能夠在經濟果實成長、當前消費者物價指數（CPI）高漲的情況下，給勞工更多照顧。

何佩珊並說，「調升是預定方向」，但調幅必須由最低工資審議會決定。（編輯：管中維）1130822