最低工資9/4審議 何佩珊：調升是預定方向
2024/8/22 15:18（8/22 15:40 更新）
（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部將於9月4日召開首次最低工資審議會，調幅備受關注。勞動部長何佩珊今天說，期待能給勞工更多照顧，「調升是預定方向」，但調幅將由最低工資審議會決定。
最低工資法今年初上路，法規明定勞動部必須於每年第3季召開最低工資審議會。113年最低工資審議會議將於9月4日上午10時於勞動部召開。
外界預期基本工資會調漲，行政院長卓榮泰日前也呼籲產業界積極加薪。何佩珊今天接受媒體聯訪時表示，最低工資審議委員會組成包含資方、勞方，近期正積極拜訪意見領袖。
何佩珊說，期待大家能夠在經濟果實成長、當前消費者物價指數（CPI）高漲的情況下，給勞工更多照顧。
何佩珊並說，「調升是預定方向」，但調幅必須由最低工資審議會決定。（編輯：管中維）1130822
延伸閱讀專訪／9月審議最低工資 卓榮泰：政府不會漏掉勞工人力銀行：今年平均月薪4.7萬年增5.4% 創10年新高戴國榮接全產總理事長 籲最低工資調幅至少4%台灣經濟好但民眾無感？央行：員工薪酬未跟企業獲利等幅成長基本生活費擬調升至20.9萬元 明年報稅逾200萬戶有望省稅
- 2024/08/22 16:26
- 最低工資9/4審議 何佩珊：調升是預定方向2024/08/22 15:18
- 2024/08/22 14:43
- 2024/08/21 20:57
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
政院通過114年度施政計畫 卓榮泰：讓人民有感