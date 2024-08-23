華城電能：將在新北市布建1200座充電樁
（中央社記者鍾榮峰台北23日電）華城電機旗下華城電能（EVALUE）今天上午與新北市政府共同宣布，將在新北市布建1200座電動車充電樁，分布在新北市共229個站點，因應電動車充電需求；華城電能規劃2026年底，目標全台設立3700座充電樁。
華城電能上午在新北市板橋舉行充電智能平台發表會，執行長許逸晟致詞表示，華城電能攜手新北市府，部署1200座充電樁，這1200座充電樁包括7kW、11kW、180kW多種功率，分布在新北市共229個站點，新北市提供場域，華城電能負責出資建置營運。
新北市今天也同步發表公有停車場充電管理平台，新北市長侯友宜出席致詞表示，電動車是時代趨勢，充電樁等建設擴充不可或缺，新北市規劃設立1200座充電樁，為了保障安全，新北市在全市公有停車場配置電動車專用防火毯，以及24小時全年無休的一鍵通報系統。
侯友宜表示，一旦發生緊急事件，充電樁設備偵測到有狀況時，系統就會立即啟動斷電保護機制，並且由停管員一鍵通報，通知消防及相關單位及時到場處理，把握黃金救援時間疏散民眾。
新北市交通局表示，新北充電智能平台將於今年12月試營運，預計2025年元旦起正式上線營運，目前新北全市公有停車場總計附設426格電動汽車充電車位，2025年將增加到900格，未來預計拓展到1200格。
展望華城電能在充電樁布局，許逸晟指出，目前EVALUE會員數超過7.45萬名，與國內8成以上的電動車品牌有合作關係，累計建置營運包括510座AC充電樁和83座DC充電樁。
許逸晟表示，華城電能規劃至2026年底，目標全台設立3700座充電樁，持續提升市占率；華城在充電站應用，從設備製造、安裝工程，到營運維護、雲端管理等，提供一條龍服務。
根據資料，華城電機2015年成立充電站品牌EVALUE，2021年將充電營運事業分割成立華城電能科技，2022年引進中租、宏碁策略投資夥伴。
華城電能引述交通部資料，截至今年6月，全台電動車數量約7.88萬輛，全台AC交流充電樁共7328座，DC直流充電椿共2236座。（編輯：張均懋）1130823
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