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超微將在高雄設研發據點 陳其邁證實落腳亞灣區

2024/8/23 11:57（8/23 12:26 更新）
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高雄市長陳其邁（左2）23日表示，超微研發中心已確定落腳在亞灣區，希望透過與幾所國立大學合作，以及相關半導體AI廠商共同合作，讓亞灣區成為齊聚半導體封裝、高速傳導及AI應用的研發基地。中央社記者洪學廣攝 113年8月23日
高雄市長陳其邁（左2）23日表示，超微研發中心已確定落腳在亞灣區，希望透過與幾所國立大學合作，以及相關半導體AI廠商共同合作，讓亞灣區成為齊聚半導體封裝、高速傳導及AI應用的研發基地。中央社記者洪學廣攝 113年8月23日
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（中央社記者洪學廣高雄23日電）經濟部證實晶片大廠超微半導體（AMD）將在台南、高雄設研發據點，高雄市長陳其邁今天表示，超微研發中心將落腳亞灣區，發展半導體封裝、高速傳導等研發基地。

國際大廠超微（AMD）高層昨天下午拜會經濟部長郭智輝，經濟部證實，超微選定將在台南、高雄設立研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。

陳其邁今天上午接受媒體聯訪表示，具體合作項目應該由超微說明，不過其研發中心已經確定落腳在亞灣區，希望透過與幾所國立大學合作，以及相關半導體AI廠商共同合作，讓亞灣區成為齊聚半導體封裝、高速傳導及AI應用的研發基地。

高雄市政府經發局日前說明，經濟部已核准AMD投資計畫，規劃開發AI軟硬體前瞻技術。高雄擁有日月光及中山大學等產學研力量，再加上清華大學及陽明交大等頂尖學府進駐，高雄先進科技發展如虎添翼。

經發局將持續提供人才培育、產業對接及相關補助等全方位行政支持，期待與AMD展開合作，加速AI技術在高雄的發展，開創南台灣科技新局面。（編輯：黃世雅）1130823

#超微
#半導體
#陳其邁
#晶片
陳其邁
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郭智輝
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