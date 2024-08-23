國泰金上半年獲利創歷年同期次高 5大子公司支撐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北23日電）國泰金財務長陳晏如指出，金控上半年稅後淨利為新台幣717億元，每股盈餘4.66元，股東權益報酬率為16.9%。其中，銀行、產險、投信及證券稅後淨利皆創歷年同期新高，國壽稅後淨利則寫下同期次高；另考慮未來新台幣升值可能性，新壽已增加308億元作為因應，盼全年避險成本目標維持在1%至1.5%。

國泰金今天舉行2024第2季法人說明會，國泰金今年上半年稅後淨利新台幣717億元，創歷年同期次高，每股盈餘（EPS）為4.66元。

陳晏如指出，國泰世華銀放款維持強健成長動能，上半年總放款為2.4兆元，較去年同期成長14%，其中個人放款較去年成長26%、房屋貸款成長17%，皆呈雙位數成長 ；至於銀行存款為3.5兆元，其中活期存款比率為65.4%，持續維持高活存比優勢；資產品質部分，逾放比0.12%、備抵呆帳覆蓋率為1358%。

國壽部分，陳晏如說明，國壽上半年總保費收入為2161億元，而高CSM（合約服務邊際）貢獻的保障型商品總保費收入年增8%，投資型商品則因去年7月法規趨嚴影響，基期較高，今年上半年國壽資本適足率（RBC）達352%，淨值比提升至9.2%，資本水準穩健。

國壽今年上半年總投資金額達7兆9370億元，其中國外債券投資部位達4兆8860億元，占比61.6%、投資報酬率為3.8%；國外股票為4290億元、占比5.4%、投資報酬率為14.5%。

國內股票部位為5470億元、占比6.9%、投資報酬率為16.4%；國內債券部位有6360億元，占8%、投資報酬率為5.1%。

陳晏如指出，因國內外股市上揚，國壽團隊逢高實現資本利得，因此投資收益率維持良好，整體避險後投資收益率為4.28%。

國壽執行副總經理林昭廷說明，國壽7月底的外匯價格準備金為516億元，較去年底208億元的水準，增加308億元，足以因應未來新台幣升值的幅度，加上其他雜幣也相對升值、抵銷影響，國壽全年避險成本目標維持在1%至1.5%。（編輯：潘羿菁）1130823