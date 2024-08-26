外資連4賣 法人：靜待輝達財報台股人氣還在

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（中央社記者吳家豪台北26日電）台股今天開高遇季線反壓，終場上漲82.07點，收在22240.12點，外資及陸資賣超新台幣51.5億元，連續4個交易日賣超，主要減碼金融及面板股，並賣超台積電5225張。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪指出，台股今天由金融及顯卡族群撐盤，走勢沒那麼漂亮，尤其台積電美國存託憑證（ADR）23日上漲2.91%，今天台積電股價卻未完全反應、僅收漲0.11%，市場比較擔心大盤後續走勢。

儲祥生認為，台股人氣還在，需要尋找亮點，可以觀察本週輝達（NVIDIA）財報結果，市場看法是輝達對未來展望一定不錯，因為雲端服務供應商（CSP）業者仍要繼續投資，將為台灣供應鏈帶來更多機會。

針對美國聯準會（Fed）降息影響，儲祥生表示，美股多少會對降息買單，不過邊際效應將越來越低，接下來須觀察11月和12月的降息路徑怎麼走。

外資今天賣超金額放大至51.5億元，前2名皆為金融股，其中新光金遭賣超5.86萬張、中信金賣超3.22萬張。第3名友達賣超1.19萬張，第4名精英8284張，第5名群益台灣精選高息（00919）7872張。

外資賣超第6至10名依序為元大滬深300正2（00637L）、元大台灣50反1（00632R）、群創、台積電、復華台灣科技優息（00929）。

投信今天買超27.64億元，前10名個股包括中信金、台虹、玉山金、聯電、國產、長榮航、漢翔、京元電子、亞泥、華碩。（編輯：楊凱翔）1130826