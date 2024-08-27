股災嚇不跑投資人 8月消費者信心指數創逾4年新高

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）8月初爆發全球股災，台股暴跌後展開強勁反彈，守住投資人信心。中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布8月消費者信心指數（CCI）勁揚至77.75點，寫下民國109年4月以來新高。

根據中央大學調查，8月消費者信心指數（CCI）總指數為77.75點，月增2.39點，呈現顯著上升。6項分項指標中，物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股票時機等5指標上升，僅與房地產相關的購買耐久性財貨下降。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，8月初全球股市劇烈震盪，但暴跌後展開反彈，如今股市、房市續處高檔，意味家庭財富增加，在此情況下，即便颱風來襲推升物價，由於民眾所得改善，物價上漲壓力略有減輕。

8月CCI各分項指標中，上升幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，月增4.47點，升至42.88點，為逾3年最佳表現。

「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年國內經濟景氣」也分別升至民國110年11月以來、民國109年3月以來的最佳水準。

儘管8月股市上沖下洗，一度失守2萬大關，如今已重返至22000點之上。8月「未來半年投資股票時機」為59.02點，較7月顯著上升2.46點。

不過吳大任提醒，下半年仍有2大風險，一是美國經濟走弱，可能波及台灣出口，二是人工智慧（AI）效益若不如預期，將成為企業負擔，衍生更多經濟問題；考量上述風險，加上台股今天也在修正，「股市上如果有大的投資，真的要謹慎」。

除了股市，近期的房市限貸令也是熱門財經話題。隨著國銀房貸接近滿水位，開始傳出貸款必須排隊，或是業者祭出「以價制量」的方式，央行8月下旬也陸續找國銀喝咖啡，要求銀行自主管理不動產貸款總量。

觀察中央大學調查，8月「未來半年購買耐久性財貨」為109.33點、下降2.34點，是唯一下降的分項指標。

中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，8月調查結果為106.33點，月減0.67點，同樣呈現下降。

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吳大任表示，央行21日正式對外公告，已對國銀下達貸款減降令，8月CCI調查未能完全反映此事影響，但他認為，今年以來房市升溫過快，很多人跟風買房，沒有審慎評估自身財務能力，藉由這次銀行審慎調整措施，讓民眾冷靜下來，不見得是壞事。

8月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為民國113年8月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3158位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：林家嫻）1130827